Braunkohl oder Grünkohl

Meine These ist: Die CDU nimmt lieber Braunkohl in den Mund, die SPD lieber Grünkohl.

Worüber wir nicht reden beim Essen – wenn auch nicht mit vollem Mund. Beim Kohlessen der Vechelder CDU stellt sich die Frage: Ist das, was wir essen, Grünkohl oder Braunkohl? Meine These ist: Die CDU nimmt lieber Braunkohl in den Mund, die SPD lieber Grünkohl – ein Joke zum Aschermittwoch. Richtiger ist, dass es regionale Gründe hat: Mancherorts heißt es eben Braunkohl, andernorts Grünkohl. Geschmeckt hat er trotzdem – der Kohl.

