Ein Glück!

Ehrenamt macht glücklich! Das können viele Freiwillige bestätigen, wenn sie als Lohn für ihren Dienst am Nächsten ein Lächeln geschenkt bekommen. Mehr wollen diese Alltagshelden gar nicht haben, aber weniger haben sie auch nicht verdient.

Es ist sogar wissenschaftlich erwiesen, dass Ehrenamt glücklich macht. Für den deutschen Glücksatlas, den die Deutsche Post jährlich erstellen lässt, hat eine Studie herausgefunden, dass Menschen mit einem Ehrenamt sich glücklicher im Leben einschätzen als Menschen ohne eine solche sinnstiftende Beschäftigung.

Mehr als 30 Millionen Menschen in Deutschland nehmen die Verantwortung eines Ehrenamtes auf sich. Damit sorgen sie dafür, dass „der Laden läuft“. Man mag sich gar nicht vorstellen, was passieren würde, besser gesagt was nicht passieren würde, was nicht mehr funktionieren, nicht mehr gelingen würde, wenn dieses Heer der Alltagshelden nächsten Montag streiken würde. Stillstand!

Die öffentliche Würdigung und Wertschätzung des bürgerschaftlichen Engagements ist das zentrale Anliegen unserer Ehrenamtsinitiative „Peiner des Jahres“. In der diesjährigen und nunmehr dritten Runde standen am Donnerstag – stellvertretend für alle „guten Geister“ im Peiner Land – acht Vorbilder im Rampenlicht. Leser hatten sie vorgeschlagen, Leser hatten ihnen Sympathiepunkte gegeben, und nun in der Ehrenamtsgala im Vechelder Bürgerzentrum zollten sie ihren Vorbildern mehrfachen Applaus. Darüber hinaus gab es die Auszeichnungen unserer Redaktion.

Allein die emotionale Reaktion von Vecheldes DRK-Vorsitzendem Hubert Nolte, er ist 3. Preisträger geworden, belegt den Erfolg der Ehrenamtsinitiative unserer Zeitung: „Ich bin glücklich!“, sagte der 81-Jährige. So viel Anerkennung tue gut und motiviere zum Weitermachen.

Der Geist dieses Abends möge sich idealerweise durchs ganze Peiner Land verbreiten und Nachahmer motivieren. Freiwillige werden an vielen Stellen gebraucht. In vielen Vereinen fehlt Nachwuchs, der Vorstandsarbeit übernimmt – zugleich eine Chance zur Mitgestaltung. Auch in Freiwilligen Feuerwehren herrscht Nachwuchs-Not. Wedtlenstedts Ortsbrandmeister Stefan Alt, ebenfalls ein „Peiner des Jahres 2019“, machte deutlich: „Wenn es brennt, dann helfen keine Profis, sondern Freiwillige.“

Ein Glück, dass es diese Ehrenamtlichen im Peiner Land gibt – ein jeder an seiner Stelle!