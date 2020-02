Die Medizin vorab

Sie erinnern sich an meine Frage: Wie vertreiben Sie sich die Zeit in Wartezimmern? Eine Leserin meldete sich dazu mit einem besondern Hobby – sie habe immer einen Stift und ein Heft dabei und verarbeite die Impressionen zu kleinen Geschichte, erzählt sie. Eine davon, „eine zum Freuen“ lautet so: Ein Wartezimmer, morgens früh um 8.00 Uhr. Dort sitzen: schweigsame, leidende Plaudertäschchen, auch ungeduldige, muntere, müde und dann noch die lauten: „Hallo! Du auch hier? Wie geht es dir, bist du auch krank, ach du Arme. Was macht die Familie, zeig doch mal die Bilder. Guck mal hier, der kleine Max. Weißt du was der gestern gesagt hat.....?Sie unterhalten alle, jeder muss zuhören und erfährt alles über Krankheiten, Familie, Operationen und wer mit wem und wie lange schon und warum. Es ist ein Graus! Gestern allerdings. Eine nette wie immer zufällig zusammengewürfelte Gruppe, alle nett und freundlich. Heiteres Geplauder und, das gibt es doch nicht, es wird doch tatsächlich gelacht. Danach geht es allen gleich etwas besser. Schmerzen sind leichter zu ertragen. Der Blutdruck sinkt um ein paar Punkte und der Husten ist auch weniger belastend. Kurzum, ein fröhliches oder wenigstens heiteres Wartezimmer ist wie eine Medizin vorab.

