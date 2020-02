Ein verlorener Junge in Lengede

Manchmal liegen die Geschichten auf der Straße und die Recherche führt die Generationen zusammen. Während ich auf einen Termin in Lengede wartete, vertrat ich mir die Beine auf dem Basketballfeld am Schachtweg, direkt am Hundeverein. Und da lag auf einmal dieser Junge (Foto) einsam und verlassen auf dem Pflaster. Er sah sehr verloren aus. Ist er ein Beweis dafür, dass auf dem Betonplatz doch ab und zu ein Basketballspiel stattfindet? Ich habe da noch nie jemanden spielen gesehen. Und wer ist dieser Junge mit dem traurigen oder skeptischen Blick nach schräg hinten? Offensichtlich ist er eine Comicfigur oder aus einem dieser japanischen Zeichentrickfilme (Anime). Ich ließ ihn liegen und fragte bei „der Jugend von heute“ per Foto per Whatsapp (voll oldschool) nach – und bekam gute Tipps, aber nicht die Lösung. Wissende oder Besitzer des Buttons bitte melden!

Diskutieren Sie auf Facebook unter

Peiner Nachrichten oder mailen Sie an