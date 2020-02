Platz ist in der kleinsten Stube

Der liebe Gott hat mir einfach zu kurze Beine gegeben. Vielleicht kam er, wie ich, auch einfach mit den vielen Bund- und Längenangaben der diversen Hersteller durcheinander. Zumal sich der Wert für die Gürtelumrundung bei mir doch im wahrsten Sinne des Wortes zunehmend ändert. Die Beine, werden aber höchstens ein bisschen kürzer, weil die Knochen und Bandscheiben in die Knie gehen im Alter. Wie auch immer. Das mit der passenden Länge geht bei mir regelmäßig in die Hose. Deswegen lasse ich fast alle neuen Hosen erstmal kürzen und umnähen. Dafür habe ich in Peine meine „Näherin“, wie ich mir selbst im Kalender notiere, wenn ich die stets gut gemachte Verkürzung nach einigen Tagen wieder abholen kann. Ich liebe diese Miniunternehmen, bei denen in einem kleinsten Raum irgendwie immer alles vorhanden ist und jede Arbeit erledigt wird. Diesen Charme hat man sonst fast nur bei Schuh- und Schlüsseldiensten, die auch nicht viel Platz brauchen – so wie meine Beine in meinen Hosen...

