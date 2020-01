Der Rauswurf

Ach wie schön strahlten sie doch so festlich geschmückt, die Weihnachtsbäume in den Wohnstuben im Peiner Land. Doch nun, das neue Jahr ist schon in vollem Lauf, haben sie zumeist ausgedient. Was das große Fest so prächtig zierte, liegt dieser Tage vielerorts schmucklos und schon ziemlich vertrocknet als Grünabfall auf Gehwegen und an Straßenrändern – wartet auf die Abfuhr ins Kompostwerk. Immerhin ein nachhaltiger Lauf der Dinge.

Die Verweildauer der grünen Untermieter wird indes recht unterschiedlich gehandhabt. Während besonders eilige Zeitgenossen den Baum schon an den Feiertagen wieder rausschmeißen, bleibt er laut Statistik bei etwa der Hälfte der Deutschen über den Jahreswechsel bis zum 6. Januar stehen (Heilige Drei Könige), dann endet die Weihnachtszeit in der christlichen Tradition. Im weiteren Sinn jedoch wird im christlichen Glauben die Weihnachtszeit erst 40 Tage nach Weihnachten, am 2. Februar, beendet (Maria Lichtmess).

Und dann soll es ja Spaßvögel geben, die lassen ihren Baum bis zur letzten Nadel stehen. Da ist unsereins ja gespannt, wer im Peiner Land am längsten durchhält. Ein Weihnachts-Foto im Sommer wäre eine schöne Bescherung...