Glück am Freitag

Freitag, der 13.! Heute ist wieder so einer… Überlieferungen aus der Bibel, der Börsenroman „Freitag, der 13.“ über den „Schwarzen Freitag“ im Jahr 1929 – Volkskundler führen viele Gründe an, warum sich der Freitag, der 13. als Unglückstag so sehr in den Köpfen vieler Menschen festgesetzt hat.

Alles Aberglaube. Statistiker wie Versicherer haben schon längst bewiesen, dass an dem Tag mit dem „bösen“ Datum auch nicht mehr Unglücke passieren als an einem anderen.

Also, lassen Sie sich nicht beirren, gehen Sie raus aus Ihren vier Wänden – wer weiß, vielleicht wird es sogar ihr Glückstag!

