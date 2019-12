Glühende Vitamine

Traurige Gesichter auf einem Weihnachtsmarkt? Das gibt es, in Peine – besonders bei den Mitarbeitern in den Ständen während des lausigsten Wetters am Mittwoch. Dabei ist es die einfachste präventive Erkältungsmedizin, bei so einem Sauwetter vor die Tür zu gehen. Tun Sie den Weihnachtsmarktarbeitern den Gefallen, bitte! Nach neuesten Erkenntnissen enthalten Glühwein und Puffer maximal viel Vitamin C. PS: Glauben Sie sonst alles, was in der Zeitung steht – und zum Wohl!

