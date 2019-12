Überraschende Kosten

In meiner Autowerkstatt in Peine sagte man mir: „Das kostet wenig.“ Was ist wenig? Letztlich ging es um 77 Euro – ich habe mehr befürchtet.

Wieder grüßt das Murmeltier: Wenn ich im Blumenladen einen Strauß erbitte für 10 bis 15 Euro, kann ich sicher sein – ich muss 15 Euro hinlegen. Gibt es für zehn Euro – früher immerhin mal fast 20 Mark – heutzutage einfach nichts Gescheites mehr? Oder ist das einfach nur Geschäftssinn? Der mir übrigens bereits in verschiedenen Blumenläden im Kreisgebiet entgegengeschlagen ist.

Apropos: Bei meinem Auto stand eine Grundierung aufgrund eines Lackschadens an. In meiner Autowerkstatt in Peine sagte man mir: „Das kostet wenig.“ Was ist wenig? Letztlich ging es um 77 Euro – ich habe mehr befürchtet. Gut gemacht, Werkstatt.

