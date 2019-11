„Er-folg“ und die Tücken

Erfolg ist männlich – wer das behauptet, ist nicht etwa macho-mäßig veranlagt, sondern sagt einfach nur die Wahrheit. Denn erstens heißt es bekanntlich „der Erfolg“ – also männlich – und nicht „die Erfolg“, was hinlänglich bekannt ist. Doch zweitens ist es auch „Er-folg“ und nicht „Sie-folg“.

Nun weiß jeder-mann!, dass beispielsweise Kommunalverwaltungen im Landkreis Peine – auch die Kreisverwaltung – in „gendergerechter Sprache“ agieren, also in einer Sprache, die nicht geschlechterspezifisch ist. Um die Gleichbehandlung der Geschlechter zu verwirklichen, sei es notwendig, beispielsweise die sprachlichen Benachteiligungen abzubauen, die den Frauen widerfahren – so ist es aus dem Kreishaus zu erfahren.

Und dennoch: Das Wort „Erfolg“ nehmen auch gerne Kommunalverwaltungen in den Mund – allzu sorglos, wie mir nach genauer Analyse dieses Worts erscheint. Der Teufel liegt in der Sprache, die wiederum weiblich ist. Ich bin also sehr gespannt auf die gendergerechte Antwort auf „Er-folg“.

