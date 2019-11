So ein Holz ist kein Verlust

In Klein Lafferde wird ein Spielplatz verlegt. Das ist bei den Bürgern nicht unumstritten und ein Thema unseres Dorfabends am nächsten Montag um 19 Uhr im Gasthaus „Zur Linde“. Der neue Spielplatz wird gerade an anderer Stelle gebaut. Versonnen stand ich an der Absperrung und schaute mir die teilweise schon aufgestellten Spielgeräte an – und dachte daran, wie Spielplätze in meiner Kindheit aussahen. Eigentlich nicht viel anders: Die...