Kein Lachen mehr in den Banken

Die Geldinstitute haben es derzeit bekanntlich schwer – landauf, landab und auch international. Doch dass es so ernst aussieht, hätte ich nun auch wieder nicht gedacht. In einer Bankfiliale in Ilsede sind mir vor einiger Zeit markige Botschaften aufgefallen, die auf Papier zu lesen waren: „Heute schon gelacht?“, „Das perfekte Outfit beginnt mit einem Lächeln im Gesicht!“ und „Wir wünschen einen schönen Tag!“ Donnerwetter, hat sich Unsereins gedacht, und war erfreut über so eine schöne Aufmunterung an einem Ort, an dem man so etwas gar nicht vermuten würde.

Doch wie gesagt: Die Krise der Banken hat sich jüngst offenbar noch einmal zugespitzt. Denn am Montag bei meinem Besuch in der Filiale habe ich diese Papier-Botschaften nicht mehr entdecken können. Was ja wohl nur bedeuten kann: In den Banken gibt es nicht mehr zu lachen, selbst ein Lächeln fällt einem dort schwer, und einen schönen Tag kann man sich auch nicht mehr wünschen. Schade!

