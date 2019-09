Wissen Sie eigentlich, wie der Wenser Berg entstanden ist – und, nur einen Moment später, der Rüper Berg? Das war so: Als es noch Riesen gab, wollte einer von ihnen den Eddesser See trocken legen. Dafür holte er einen Felsblock aus dem Harz. Doch in der sandigen Gegend bei Neubrück bekam er so viele Sandkörner in die Schuhe, dass er diese ausschütten wollte. Erst den rechten Schuh, und so entstand der Wenser Berg, dann den linken, und...