Schnell und ökologisch

zugegeben, Autos faszinieren mich nicht sonderlich. Sie dienen mir lediglich als Fortbewegungsmittel und müssen vor allem eines: funktionieren. Und doch gibt es – wie so oft – Ausnahmen von der Regel: Der schwarze Mustang, den ich öfter in einer Peiner Tiefgarage sehe, zieht schon meine Blicke auf sich – nicht nur, weil er eigentlich zu groß ist für die aufgezeichneten Parkplätze.

Als noch faszinierender empfinde ich jedoch das, was ich in Ilsede erblickt habe: einen Porsche – standesgemäß mit Stuttgarter Kennzeichen, aber mit Elektro-Motor. Also eines dieser Autos, die ohne Auspuff auskommen. Schneller Sportwagen und umweltfreundlich – das muss somit kein Widerspruch sein. Faszinierend. Über den Preis schweige ich lieber.

