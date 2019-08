Jetzt gehen wir zum Kaufhaus

Ins Süddeutsche hat es jenen Peiner vor vielen Jahren verschlagen, der am Wochenende über die Bummelmeile schlendert. Nun will er seinen Begleitern „seine“ Stadt zeigen. „Da vorn geht’s rechts zum Kaufhaus“, weist er den Weg – und beim Abbiegen erschrickt er. Kein Hertie-Kaufhaus mehr, keine Läden. Dass schon vor zehn Jahren Schluss war in dem einst quirligen Quartier, wusste er nicht. „Das wird alles neu“, klärt eine ortskundige...