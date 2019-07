Weil jede Sekunde zählt

Sie machen einen zähen Job, die Mitarbeiter der Björn Steiger Stiftung. Wenn Sie gestern in der Stadt waren, haben Sie sie in der Fußgängerzone bestimmt gesehen. Oder sind Sie – wie leider so viele – mit dem knappen Satz „Ich habe jetzt keine Zeit“ an ihnen vorbei gelaufen? Wer sich einen Moment Zeit genommen hat, der hat erfahren, welche Infos die beiden Mitarbeiter der Stiftung unters Volks bringen wollen. Zum einen geht es um...