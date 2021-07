In der Nacht zu Samstag gab es im Einkaufszentrum in Gadenstedt einen Einbruch.

Einbruch in Gadenstedt Einbruch in Bäckerei in Gadenstedt

In der Nacht zu Samstag drangen bisher unbekannte Täter in die Filiale einer Bäckerei im Einkaufszentrum in Gadenstedt ein. Das teilte die Polizei am Samstag mit.

Die berichtet weiter, dass gegen 5.30 Uhr eine Mitarbeiterin vor Ort eintraf und eine aufgebrochene Tür eines Nebeneingangs bemerkte. Sie alarmierte sofort die Polizei.

Ihr Newsletter für Peine & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

„Im Bereich des Verkaufstresens brachen der oder die Täter im Laufe der Nacht diverse Behältnisse auf. Aber es wurde offenbar nichts entwendet“, so die Polizei abschließend.

Die Polizei bittet um Hinweise, (05171) 999-0.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de