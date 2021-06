Schilfbeet in Soßmar wird geräumt, Klärschlamm wird verwertet

Am 25. Juni beginnen vorbereitende Arbeiten, danach rollt der Bagger ins Beet: In Soßmar wird eines der drei Klärschlammbeete geräumt.

Ende Juni beginnt der Wasserverband Peine mit der Räumung eines Klärschlamm-Schilfbeets nahe der Kläranlage in Soßmar. In diese Woche sollen die Arbeiten laut Mitteilung beginnen. „Dafür wird zunächst der Damm am Becken durchbrochen, so dass ein Bagger ins Beet einfahren kann“, wird Ingenieurin Ilka Röske vom Wasserverband Peine zitiert. „Dann räumt der Bagger nach und nach die getrocknete Erde mitsamt der Schilfpflanzen aus dem umrandeten Beckenbereich. Diese Klärschlammerde wird auf Lastwagen verladen und der Verwertung zugeführt.“

Zwei bis drei Wochen sind für die Räumungsarbeiten angesetzt. Die Dauer richte sich nach der Beschaffenheit der Klärschlammerde, so die Planerin. Rund 228.000 Euro investiert der Verband in diese Entsorgung des Klärschlamms.

Ihr Newsletter für Peine & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

15 Jahre bis zur Klärschlammerde

15 Jahre hatte der flüssige Klärschlamm, der regelmäßig von der Kläranlage ins Becken gepumpt wird, Zeit, sich in natürlichen biologischen Prozessen in Klärschlammerde umzubauen. „Dabei spielen die Schilfpflanzen im Beet eine entscheidende Rolle“, so Röske. „Sie versorgen den Schlamm mit Sauerstoff, der über ihr Wurzelwerk tief in den Boden eindringen kann. Über ihre Blätter verdunsten sie Wasser und geben Sauerstoff aus der Photosynthese ab. So wird der Klärschlamm über Jahre langsam und gleichmäßig von Sonne und Schilf getrocknet und verliert dabei insgesamt rund 15 Prozent Wasser.“

Das in Drainagen aus dem Becken abfließende Filtratwasser wird der Kläranlage wieder zugeführt. Bei der Räumung bleibt eine Bodenschicht im Becken, aus der das Schilf nachsprießen kann. Wurde der Damm nach der Räumung wieder geschlossen, kann das Beet erneut über viele Jahre hinweg mit Klärschlamm beschickt werden.

Zufahrt über den Betriebsweg

Die Zufahrt für die Transportfahrzeuge zum Beet erfolgt über den Betriebsweg der Klärschlamm-Vererdung in Soßmar, der neben den Becken liegt. Wie in der Landwirtschaft üblich, beginnen die Arbeiten um 6 Uhr. Vor der Zuwegung zu den Beeten wird eine Schleppkurve auf dem Feldweg errichtet, damit die Fahrzeuge zügig und effektiv den Abtransport übernehmen können. „Wir danken allen an dieser Räumung Beteiligten für die Unterstützung, die einen zügigen Ablauf gewährleistet.“

Start im September 2009

Bis zu 2000 Tonnen sogenannter Originalsubstanz sind aus der Beeträumung zu erwarten – nach über zehn Jahren Betrieb. Die Klärschlammvererdung in Soßmar wurde im September 2009 in Betrieb genommen. In drei Beeten erfolgt die Trocknung des Klärschlamms, so werden aus rund 10.000 Kubikmetern Nassschlamm rund 210 Tonnen Klärschlammerde pro Jahr. 2019 wurde das erste Beet der Anlage geräumt, heißt es abschließend vom Wasserverband.

red