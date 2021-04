Diebe steigen durch ein Fenster in ein Haus in Ölsburg ein

Einbrecher sind am Dienstag in der Zeit von 5.45 bis 9.10 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Gerhard-Lukas-Straße in Ölsburg eingestiegen. Laut Mitteilung der Polizei gelangten sie durch ein Fenster in das Haus.

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Wohnungseinbruchdiebstahls ein

Ob etwas entwendet worden ist, ist noch nicht bekannt. Nach Angaben der Polizei entstand ein Schaden in Höhe von 300 Euro. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Wohnungseinbruchdiebstahls ein.

red