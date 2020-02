In der Straße im Luckauer Ring drangen bislang nicht ermittelte Täter in ein Wohnhaus ein. Die Polizei bittet um Hinweise. (Symbolbild)

Ilsede. Einbrecher drangen am vergangenen Sonntag in ein Haus im Luckauer Ring in Ilsede ein. Die Polizei bittet um Hinweise.

Einbrecher steigen über Terrasse in Haus in Ilsede ein

In der Straße Im Luckauer Ring kam es am vergangenen Sonntag zu einem Einbruch. Die Täter stiegen über die Terassentür in das Haus ein.

Die Tatzeit, so die Polizei, lag zwischen 17.50 und 18.45 Uhr. Die Einbrecher durchsuchten zahlreiche Räume. Was sie dabei mitnahmen, so die Polizei, ist dabei noch nicht im Detail ermittelt.

Der Schaden an dem Haus beläuft sich auf rund 300 Euro

Der Schaden beläuft sich allerdings auf 300 Euro. Unter der (05341) 18970 können etwaige Zeugen Hinweise bei der Polizei Salzgitter abgeben.