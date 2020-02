Frau fährt in Ilsede betrunken ohne Führerschein

Betrunken war der Polizei zufolge eine Autofahrerin, die am frühen Sonntag gegen 01.55 Uhr einen Unfall verursachte. Die 39-jährige Ilsederin fuhr mit ihrem Opel Zafira gegen den VW Golf Cabriolet eines 46-jährigen Hohenhamelners, der an der Ampel an der Eichstraße in Ilsede warten musste. Bei der Unfallaufnahme wurde Alkoholgeruch bei der Verursacherin festgestellt. Der Alkoholtest ergab einen Wert von 2,06 Promille. Zudem hatte die Frau keinen gültigen Führerschein, sie erhält eine Strafanzeige. Der Sachschaden ist gering.

Anmeldung Noch nicht bei der Braunschweiger Zeitung?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder