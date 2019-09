Sternmarsch – 300 Teilnehmer fordern Radweg in Ilsede

Zwei Ortschaften, ein gemeinsamer Wunsch: Am Freitag haben sich rund 300 Teilnehmer aus Solschen und Adenstedt zum Sternmarsch auf der Landesstraße 413 getroffen, um gemeinsam ihrer Forderung nach einem Radweg an dieser Straße zu untermauern. Zwar haben sich die Ortsräte in Solschen und Adenstedt...