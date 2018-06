„Offene Pforte“ am Sonntag in Bülten

Bülten . Zur „Offenen Pforte“ lädt Bärbel Kühn am Sonntag, 17. Juni, von 11 bis 18 Uhr in ihren Garten in Bülten, Waldweg 40. Dort gibt es einen Teich und besondere Gehölze. Geboten werden Naturseife, Keramik und ein Staudenmarkt.