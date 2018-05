Polizei sucht Rollerfahrer

Ilsede Zu einem Unfall mit Fahrerflucht ist es am Samstag gegen 15.45 Uhr in der Straße Landwehr, in Höhe des Parkplatzes am Freibad, gekommen.

Zu einem Zusammenstoß eines PKW und eines Motorrollers ist es am Samstag gegen 15.45 Uhr in der Straße Landwehr, in Höhe des Parkplatzes am Freibad, gekommen. Laut Polizei wollte ein 79-jähriger Autofahrer aus Gadenstedt an einem am Straßenrand stehenden Motorroller-Fahrer vorbeifahren. Der Rollerfahrer soll in diesem Moment den Motor angelassen, sofort gewendet und auf die Straße gefahren sein.

Hierbei kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Rollerfahrer stürzte daraufhin, stand sofort wieder auf und flüchtete von der Unfallstelle in Richtung Ilsede. Zeugen verfolgten den Rollerfahrer bis zum Ortseingang Ilsede, wo er über schmale Wege in Richtung Rathaus flüchten konnte. Am Roller sei kein Kennzeichen angebracht gewesen. Der blaue Roller soll an der rechten hinteren Seite einen großen auffälligen Aufkleber der Zigarettenmarke „Gauloises“ aufgewiesen haben. Der Fahrer soll zudem einen schwarzen Integralhelm getragen und von kleinerer Statur gewesen sein. Hinweise nimmt die Polizei in Ilsede und in Peine unter Tel: (05172) 41 09 30 und Tel: (05171) 99 90 entgegen.