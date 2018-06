Unbekannte stehlen Tabakwaren aus Geschäft im Meierkamp

Hohenhameln Unbekannte sind in der Zeit zwischen Mittwoch, 22 Uhr, und Donnerstag, 4.30 Uhr, in ein Geschäft im Meierkamp in Hohenhameln eingebrochen. Sie entwendeten diverse Tabakwaren, berichtet die Polizei. Zur Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden.