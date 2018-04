2,39 Promille, falsche Papiere und illegal

Hohenhameln Trunkenheitsfahrt, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung, illegaler Aufenthalt – gegen all dies muss sich ein 29-Jährigen aus der Republik Moldau verantworten. Am Samstag gegen 1.30 Uhr kontrollierten Polizeibeamte der Station Ilsede den Fahrer auf der Hildesheimer Straße in Hohenhameln,...