Fahrzeug wird in Edemissen durch Äste beschädigt

Ein 79-Jähriger hat nach Polizeiangaben offenbar im Vorbeifahren an einem Privatgrundstück an der Peiner Straße am Mittwoch, 2. Dezember, 8.10 Uhr, mit seinem Auto mehrere Äste gestreift, die auf die Fahrbahn gefallen waren. An seinem Fahrzeug sei es zu einer erheblichen Beschädigung gekommen, der Schaden betrage knapp 3200 Euro.

Polizei Edemissen ist zuständig

Die Polizei sucht weitere Geschädigte oder auch Zeugen, die Angaben zu der Gefahrenstelle machen können oder selbst Geschädigte sind. Zuständig ist die Polizei Edemissen, (05176) 976480.

red