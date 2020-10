Eine auf den ersten Blick ungewöhnliche Kombination von „Live Elektronik, Violine, Klangobjekte und Akkordeon“ fand in der Martin-Luther-Kirche Edemissen mit klassischer und zeitgenössischer Kammermusik ein interessiertes Publikum. Obwohl man ein solches Konzertformat eher in der großstädtischen Kulturszene vermutet, versetzten die filigranen und dann wieder Raum füllenden Harmonien mit überraschenden Wendungen in eine meditative, berührende Stimmung, berichtet Henning Könemann vom Förderverein Martin-Luther-Edemissen, der das Konzert veranstaltet hatte.

„Nach langer Pause ein erster Konzertauftakt, natürlich unter Beachtung der geltenden Corona-Abstands- und Hygiene-Regeln“, so Könemann weiter. Robert Kusiolek (Akkordeon), Anton Sjarov (Violine, Klangobjekte) und Elena Chekanova (Live Elektronik) ließen ihre Instrumente und Klangobjekte ineinander verschmelzen und stellten so von Anfang an eine emotionale Brücke zum Publikum her. Mit ihren eigenen Kompositionen erforschten sie die Grenzen großflächiger sakraler Klangstrukturen, loteten deren Tiefe und Komplexität aus und fügten sie in weit ausschwingenden Klangräumen wieder zusammen.

Die dazwischen eingebetteten Werke von Astor Piazzolla, J. S. Bach und Erik Satie erschufen mit ihrer unüblichen Instrumentierung einen besonderen, mitunter imaginär anmutenden kammermusikalischen Kontrast. Besonders berührend, das Arioso BWV 156 von J. S. Bach. „Für mich waren die spannenden Harmonien der eigenen Kompositionen „Kopfkino pur“, haben Tag und Nacht, Dämmerung und Sternenhimmel miteinander verwoben“, so ein Besucher. „Die drei Solisten haben das Herz erreicht und Weltmusik nach Edemissen gebracht, zur Überwindung von Grenzen in unübersichtlicher Zeit eingeladen“, mit diesen Worten versuchte Henning Könemann das Hörerlebnis in einem Schlusswort der Kirchengemeinde zu bündeln.

Die drei Künstler standen nach diesem besonderen Konzertabend noch zum Gespräch und Gedankenaustausch in der Martin-Luther-Kirche Edemissen zur Verfügung.