Diebe verschwinden in Wipshausen mit Mini-Baggern

Laut Polizeibericht gelangten Unbekannte in der Zeit zwischen Donnerstag, 16.30 Uhr, und Freitag, 6.10 Uhr, auf ein umzäuntes Betriebsgelände an der Gifhorner Straße in Wipshausen.

Dort stahlen sie aus einer offenen Halle diverse Werkzeuge. Zwei im Außenbereich abgestellte Fahrzeuganhänger mit jeweils aufgeladenen Mini-Raupenbaggern gehören ebenfalls zum Diebesgut, dessen Wert im fünfstelligen Bereich liegen dürfte.

Zeugen-Telefon (05171) 9990.

red