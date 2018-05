Es geht um den Festplatz und „Heide & Moor“

Rietze Um die Verabschiedung des Ortsheimatpflegers, den Festplatz Alvesse, die Dorfentwicklung „Heide und Moor“ und den Haushalt 2019 geht es in der Sitzung des Ortsrates von Alvesse, Rietze und Voigtholz-Ahlemissen. Der Ortsrat tagt am Donnerstag, 17. Mai, von 19 Uhr an im Dorfgemeinschaftshaus in...