Drei Stunden kein Trinkwasser

Oelerse Eine Armatur im Trinkwassernetz in der Arpker Straße in Oelerse muss getauscht werden. Dafür sei eine kurzzeitige Unterbrechung der Trinkwasserversorgung notwendig, teilt der Wasserverband Peine mit. Diese Arbeiten finden früh am Freitag, 20. April, zwischen zwei und fünf Uhr statt. ...