Vechelde. Im schulinternen Rhetorikwettbewerb geht es um rechtes Gedankengut, um Müllvermeidung und darum, ob Schule krank macht – die Aussagen.

Wie bekämpfen wir Kinderarmut? Das war Thema eines Politikunterrichts in einer achten Klasse des Vechelder Gymnasiums, und dabei entstanden Reden wie in einer Ratsversammlung – engagiert und mitreißend. „Kein Wunder, dass sich fünf Schüler dieser Klasse am schulinternen Rhetorikwettbewerb unseres Gymnasiums beteiligen wollten“, schildert der Lehrer Klaus Nührig. Drei von ihnen wählen das Thema „Wie erreichen wir ein System der Müllvermeidung?“ Sie alle haben gut recherchiert und überzeugen mit ihren Vorschlägen.

Die Teilnehmenden am Rhetorikwettbewerb der Jahrgänge zehn und elf (von links): Vivian Volckmar, Sami Ashi, Nele Kramer, Jule Klinzmann, Emely Schubert-Schillinger und Lea-Sophie Meinecke. © FMN | Klaus Nührig

Nick Röder sprach über „Ist rechtes Denken cool?“ Die aus Jury aus drei Lehrerinnen hebt hervor, wie sehr Nick sie mit seinem methodischen Vorgehen und seinen sprachlichen Bildern begeistert habe. Klaus Nührig: „Nick wirbt dafür, Brücken statt Mauern zu bauen.“ Das größte Lob spricht die Jury für den Beitrag Madeleine Zwingers aus, die das Thema „Wie beurteilen wir das Ultra-Fast-Fashion-Geschäftsmodell?“ gewählt hat. Madeleines Argumentation aus dem Blickwinkel mehrerer Perspektiven und ihre Eindringlichkeit, mit der sie klar akzentuiert ihr Anliegen vorträgt, machen sie zur Gewinnerin des Wettbewerbs in den Jahrgängen acht und neun.

Rhetorikwettbewerb – „tolerante Gesellschaft gefährdet“

In der sechsköpfigen Gruppe der Jahrgänge zehn/elf haben fünf das Thema „Wofür die Stimme erheben?“ gewählt. „Zwei Rednerinnen kritisieren die Gefährdung unserer offenen und toleranten Gesellschaft durch fremdenfeindliche Strömungen“, berichtet Nührig. Lea-Sophie Meinecke, die sich für eine Verbesserung der Krankenversorgung einsetzte, beeindruckt das Publikum durch ihre Schilderung, wie sich psychisch Kranke fühlen müssen. Sie demonstriert dies an einem weißen Blatt Papier, bei dem jede Verletzung zu einem Knick oder Riss führe. Nach außen wirkten Kranke oft so, als seien sie unversehrt. „Leas Bild des zerknüllten Papiers geht vielen unter die Haut“, ist Nührig beeindruckt.

Für die Rednerin Vivian Volckmar ist die Stimme unsere ständige Begleiterin. „Manchmal erheben wir sie nicht, weil wir uns vor Widerspruch fürchten“, berichtet Nührig. In Bildern mit poetischer Kraft schildert Vivian, wie wichtig es sei, die Stimme zu etwas Gutem einzusetzen. Zur Gewinnerin in dieser Gruppe kürt die Jury Nele Kramer, die über„Macht Schule krank?“ gesprochen und dabei in eindringlichen Bildern den Leistungsdruck beschreibt. Neben ihrer Motivwahl glänzt sie vor allem durch ihre großartige Vortragsweise.

Rhetorikwettbewerb – „Terroristen in diesem Land“

Der zweite Gewinner in dieser Gruppe ist Sami Ashi, der fordert, für die drängenden Probleme dieser Welt die Augen zu öffnen: Wir selbst lebten in einem wohlhabenden Land und thematisierten das Gendern.: „Nach dem Angriff der Hamas auf Israel sterben im Gaza-Streifen durch die Gegenoffensive Israels täglich unschuldige Menschen, nur weil es Terroristen in diesem Land gibt.“ Mit seiner Forderung, nicht nur für eine Seite, sondern für die Menschlichkeit in diesem Konflikt einzutreten, und seiner gekonnten Vortragsweise beeindruckt er die Zuhörenden: „Seid mutig! Werdet laut!“

