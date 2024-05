Peine. Tanz-in-den-Mai eskaliert im Kreis Peine an mehreren Orten: Polizei sucht Opfer und Zeugen zu Vorfällen in Illsede und Edemissen.

Beim Tanz-in-den-Mai-Fest sind drei Personen in Groß Lafferde aneinander geraten. Gegen 2.30 Uhr stritten sie zunächst verbal. Schnell verlagerten sich ihren Streit dann vor das Zelt, teilt die Polizei mit. Dort kam ein bis dahin völlig unbeteiligter 25-jähriger Mann hinzu und schlug unvermittelt auf einen der Streitenden ein. Umstehende hielten den Täter anschließend fest und beendeten so den Angriff. Zwischenzeitlich entfernten sich das Opfer und die weiteren Beteiligten der ursprünglichen Auseinandersetzung vom Ort. Zeugen gaben an, dass das Opfer augenscheinlich verletzt worden sei. Die Polizei in Ilsede bittet das Opfer und weitere Zeugen nun, sich telefonisch in Ilsede unter der Rufnummer 05172 370750 oder bei der Polizei in Peine unter 05171 9990 zu melden.

In Edemissen wurde ein Mann auf dem Heimweg angegriffen

In Edemissen ist ein 20-Jähriger ebenfalls gegen 2.30 Uhr Opfer einer Körperverletzung geworden. Der Mann wollte nach dem Besuch des „Tanz in den Mai“ zu seinem Auto gehen. Dabei griffen ihn Unbekannte an der Straße am Eckernkamp an und verletzten ihn. Zunächst versperrte ein männlicher Täter dem 20-Jährigen den Durchgang auf dem Stichweg zum dortigen Schützenheim. Aus einer Personengruppe kam laut Polizei dann ein weiterer Mann hinzu und versetzte dem Opfer einen Tritt. Anschließend rissen die beiden Täter an dem 20-Jährigen und schlugen ihn. Dabei erlitt er mehrere Verletzungen. Die Polizei in Edemissen sucht nun Zeugen, die Hinweise zur Tat, den Tätern, auch zur etwa vierköpfigen Gruppe, geben können. Hinweise nehmen die Beamten telefonisch unter (05176) 976480 entgegen.

red