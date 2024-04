Woltwiesche. Auf mindestens ein Plakat wurden rechtsextreme Sticker geklebt. In Peine brannte ein Papiercontainer. Der Polizei-Überblick.

In Woltwiesche haben Unbekannte auf der Breiten Straße Wahlplakate der Partei Die Grünen heruntergerissen. Das teilt die Polizei mit. Demnach wurde währrenddessen, in der Nacht zu Samstag, gegen 1 Uhr, mindestens ein Plakat mit rechtsextremen Motiven beklebt. Nun ermittelt der Staatsschutz und bittet um Zeugenhinweise: (05171) 9990.

Altpapiercontainer in Peine brennt

Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Sonntag, gegen 18.40 Uhr, der Inhalt eines Altpapiercontainers in der Schillerstraße in Peine in Brand geraten. Die alarmierte Feuerwehr konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen. Die Polizei Peine ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer (05171) 9990 zu melden.

red