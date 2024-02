Peine. Die dritte Verhandlungsrunde zwischen Verdi und dem Verband Verkehrsgewerbe Niedersachsen (GVN) wurde ohne Ergebnis unterbrochen.

Auch die dritte Verhandlungsrunde zwischen der Gewerkschaft Verdi und dem Arbeitgeberverband Gesamtverband Verkehrsgewerbe Niedersachsen (GVN) wurde am Dienstag in Hannover ohne Ergebnis unterbrochen. Das teilte Verdi am Mittwoch mit. Das hat Folgen im Kreis Peine.

Die Arbeitgeberseite sei nur zu leichten Verbesserungen ihres Angebots bereit gewesen und habe Einkommenserhöhungen von 5 Prozent in diesem Jahr und 3 Prozent für 2025 bei einer Laufzeit von 24 Monaten angeboten, heißt es weiter in der Verdi-Pressemitteilung.

Und: „Um den Druck auf die Arbeitgeber*innen zu erhöhen, ruft ver.di die Beschäftigten in verschiedenen Betrieben zu Warnstreikmaßnahmen auf.“ Die gilt unter anderem für die Beschäftigten des Logistikdienstleisters für Action, Neovia Logistics in Peine. Dort soll am Mittwoch und Donnerstag, 28./29. Februar, die Arbeit niedergelegt werden.

Laut Verdi „erhebliche Störungen“ bei der Belieferung von Action-Filialen

An dem laufenden Warnsterik hätten sich bisher rund 90 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen beteiligt. Dies habe zu erheblichen Störungen bei der Anlieferung der Action-Geschäften in Nord- und Westdeutschland geführt, so Verdi.

Verdi fordert für seine Mitglieder Einkommensverbesserungen in Höhe von 15 Prozent und eine Anhebung der Jahressonderzahlung um 750 Euro für alle Arbeitnehmer und Auszubildende. Die Laufzeit des Tarifvertrages soll 11 Monate betragen und am 31.12.2024 enden.

Als weiterer Verhandlungstermin wurde mit den Arbeitgebern Freitag, 8. März, in Hannover vereinbart.