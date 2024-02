Groß Lafferde. Das Museum „Mysticum“ im historischen Wasserturm von Groß Lafferde stellt einige seiner diesjährigen Veranstaltungen vor.

Seit Oktober 2022 hat das Museum „Mysticum“ im Groß Lafferder Wasserturm seine Pforten geöffnet. Die Schirmherrschaft hat der Heimat- und Kulturverein Groß Lafferde übernommen. Viele begeisterte Besucher aus nah und fern sowie zwei Fernsehsender fanden bereits den Weg in die Ausstellung, heißt es in der Mitteilung. Im Gästebuch finde sich sogar ein Eintrag in thailändischer Sprache.

Wie das Museum berichtet, kann das Team auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken. Im November 2023 sei ein sehr gut besuchter Vortrag über die Rauhnächte im Gemeindehaus des Ortes veranstaltet worden. Besonderes Interesse bei den Besucherinnen und Besuchern hätten drei Kräuterfrauen gefunden, die im Foyer des Wasserturms die Besucher über die verschiedensten Heilkräuter informierten. Auch sie sollen in diesem Jahr wieder in unregelmäßigen Abständen anwesend sein.

Im „Mysticum“ in Groß Lafferde geht es um die Hexenverfolgung

Die nächste Veranstaltung im Gemeindehaus Groß Lafferde wird am Freitag, 26. April, von 19 bis 20.30 Uhr stattfinden. Iris Thal von den Hildesheimer Kostümführern wird einen Vortrag zum Thema „Hexenverfolgung im Kreis Hildesheim“ halten. Des Weiteren plane das Museum für Kinder und Jugendliche einen Workshop zum Thema biologische Kosmetikherstellung aus Pflanzen in den Sommerferien, einen erneuten Vortrag zum Thema Rauhnächte im November sowie einen anschließenden Workshop, der das Räuchern in den Rauhnächten in der Praxis nahebringen wird. Die genauen Termine würden rechtzeitig bekannt gegeben.

Der Vortrag zum Thema „Hexenverfolgung im Landkreis Hildesheim“ findet am 26. April 2024 im Gemeindehaus Groß Lafferde, Bernwardstraße 1 statt. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr und endet um 20.30 Uhr.

Der Eintritt zum Vortrag „Hexenverfolgung im Landkreis Hildesheim“ beträgt 8 Euro. Um eine Voranmeldung wird gebeten unter mysticum.lafferde@gmail.com oder Siegfried Skarupke, Telefon (05172) 5473.

Mehr wichtige Nachrichten aus dem Landkreis Peine lesen:

Täglich wissen, was in Peine passiert:

Newsletter : Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Peine-Newsletter anmelden.

: Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Peine-Newsletter anmelden. Podcast : Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages.

: Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages. Social Media: Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten.

red