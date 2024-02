Peine. Am Sonntag gab es ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus an der Woltorfer Straße. Es musste zunächst evakuiert werden.

In der Woltorfer Straße in Peine hatte es am Sonntagabend ein Feuer im Keller eines Mehrfamilienhauses gegeben. Nach bisherigen Kenntnissen brach es in einem Elektroraum aus. Die Stromversorgung ist immer noch unterbrochen.