Peine. Yuliia erklärt, wofür sie hier so dankbar ist. Der „Peiner des Jahres“ hat noch Kontakt zu Ukrainern, denen er bei der Flucht half.

Auf den edlen italienischen Matratzen, die Yuliia (38) als Managerin in einem Markt in Kiew verkaufte, werden ihr Bruder und der Vater ihrer Tochter (13) nicht schlafen – wenn es dazu kommt, dass sie nun auch eingezogen werden und in dem nun zwei Jahre andauernden Krieg in der Ukraine an die Front in den Kampf gegen Russland müssen. Auch in Peine hat die junge Ukrainerin, die im März 2022 mit ihrer Tochter Hals über Kopf nach Deutschland floh, ohne hier irgendjemanden zu kennen, eine andere Aufgabe.