Peine. Architekt Carsten Grobe erklärt, was den Kindertagesstätten-Neubau der Lebenshilfe in der Peiner Südstadt so besonders macht.

Rund um den Bolzplatz an der Ecke Kommerzienrat-Meyer-Allee/Liegnitzer Straße sind die ersten Bäume gefällt und Büsche gerodet. An dieser Stelle soll eine neue Kindertagesstätte der Lebenshilfe Peine-Burgdorf mit circa 85 Betreuungsplätzen entstehen. Das Besondere daran: Architekt Carsten Grobe legt bei seinen Gebäude-Konzepten den Fokus auf ökologische und energetische Gesichtspunkte.