Broistedt. Der Landkreis Peine hat den Starenkasten an der L 472 bei Broistedt abbauen lassen. Die Verantwortlichen hatten aber gute Gründe dafür.

Wer in dieser Woche die Kreisstraße L 472 in Richtung Broistedt befährt, wird neben dem baulichen Fortschritt an der neuen Ampelkreuzung Osterriehe auch ein fehlendes Detail bemerken. Denn der jahrzehntelang dort stehende Starenkasten, der für das ein oder andere Beweisfoto sorgte, ist nun verschwunden.

Die Problemkreuzung im Peiner Süden sorgt oft für Ärger

Auf Nachfrage erklärte Fabian Laaß, Kreissprecher, dass der ehemalige Blitzer bereits seit 2009 nicht mehr im Betrieb sei und jetzt entfernt wurde. Immer wieder war die Problemkreuzung in der Kritik, es kam zu schweren Verkehrsunfällen. Auch die hohe Verkehrsbelastung durch die Ansiedlung eines neuen Logistikzentrums eines Onlinehandels sorgte immer wieder für Gesprächsstoff.

Die Arbeiten an der neuen Ampelkreuzung Osterriehe bei Broistedt gehen voran. © FMN | Phil-Kevin Lux-Hillebrecht

Doch seit November finden nun Bauarbeiten statt. Es entsteht eine Ampelanlage, es wurde asphaltiert. Die ersten Ampelmasten wurden auch schon aufgestellt. Wie eine Sprecherin der niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr erklärt, seien die Arbeiten bis voraussichtlich Ende März angedacht. Dabei spiele auch die Witterung immer wieder eine Rolle.

Mehr wichtige Nachrichten aus dem Landkreis Peine lesen:

Täglich wissen, was in Peine passiert: