Peine. „Endstation“ mit Trinkhalle bietet anderes als der „Kiosk“ ein paar Straßen weiter, aber beide Relikte der Vergangenheit haben Fans.

Die „Endstation“ befindet in Peine an der Gunzelinstraße, und dort gibt es jede Menge Sehnsucht, die sich auch erfüllt – die Sehnsucht nach Kameradschaft und netten Stunden mit Kumpels. Also betreten wir mal diese „Endstation“ und befinden uns sogleich in der Rauch geschwängerten Trinkhalle (Achtung: Raucherkneipe). Denn „Endstation“ hat nichts mit Straßenbahn zu tun, sondern ist ein Kiosk mit eben einer solchen kleinen kuscheligen Kneipe.