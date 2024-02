Oedesse. Die Ortswehren Oedesse und Abbensen müssen nach einem Zusammenstoß helfen – es ist allerdings nur eine Übung.

Einfache technische Hilfeleistung nach einem Zusammenstoß – so lautet das Stichwort, mit dem die Ortsfeuerwehr Oedesse Montagabend in den Waltersbadweg in dem Dorf gerufen worden ist. „Auf einem Betriebsgelände der Firma war ein Lastwagen aus unbekanntem Grund rückwärts mit einem PKW kollidiert“, berichetet .Eileen Selle, Pressesprecherin der freiwilligen Feuerwehren der Gemeinde Edemissen, die Situation bei dieser Übung.