Peine. Das Landgericht verurteilt den Mann wegen fünfmaligen Diebstahls – teilweise mit Waffen. Zudem geht es um diesen brisanten Vorwurf.

Fünfmaliger Diebstahl – darunter in zwei Fällen mit Waffen: Wegen dieser Straftaten hat das Landgericht Hildesheim den 41 Jahre alten Angeklagten zur Gesamtfreiheitsstrafe von einem Jahr und acht Monaten verurteilt – das berichtet Gerichtssprecher Jörg Heinemann. Allerdings sei das Urteil nicht rechtskräftig, da der Angeklagte Revision eingelegt habe. Die Verurteilung ist erfolgt, weil der Mann in insgesamt fünf Fällen Waren aus Peiner Supermärkten entwendet habe, wobei er in drei Fällen gewerbsmäßig gehandelt und in zwei Fällen ein Klappmesser in seinem Rucksack mitgeführt habe.