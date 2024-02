Peine. Heroin, Diebstahl, Knast und wieder von vorne: In diesem Kreislauf bewegt sich der Angeklagte. So begründet das Gericht das Urteil.

In Handschellen – eskortiert von zwei Justizvollzugsbeamten – betritt der fünffache Vater den Gerichtssaal. Ihm wird vorgeworfen, im Mai vor zwei Jahren einen Ladendiebstahl in der Drogerie Rossmann in der Peiner Fußgängerzone begangen zu haben. Die Beute: hochpreisige Parfüms. Ferner habe er im Juni 2022 einen Rasenmäher aus einem Peiner Garten entwendet. Überführt wurde er unter anderem durch Videoaufnahmen von Passanten.