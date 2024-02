Lengede. Sie sollen vor allem Kindern das Schwimmen beibringen. Wie der große Bedarf an Schwimmunterricht gedeckt werden soll, lesen Sie hier.

Immer montags, dienstags und donnerstags herrscht reger Betrieb in der Schwimmhalle Lengede. An diesen Tagen üben Knirpse für ihre Schwimmabzeichen im Lehrschwimmbecken in der Sporthalle Lengede. Die Ortsgruppe der DLRG (Deutsche Lebensrettungsgesellschaft) steckt hinter diesem Angebot.