Peine. Mit einer Holzlatte soll ein Mann aus Peine auf seinen Stiefsohn eingeschlagen haben. Bisher bestritt er alles. Nun änderte sich das.

Es war ein Spontangeständnis unter Tränen, das Fragen aufwirft. Bisher stritt der 47 Jahre alte Angeklagte im Prozess um den lebensgefährlichen Angriff in einem Mehrfamilienhaus in Peine alles ab. Nicht er sei es gewesen, der den Sohn seiner Lebensgefährtin mit einer Holzlatte traktierte. Das beteuerte der wohnungslose Alkoholiker seit seiner Festnahme im September 2023 immer wieder. Auch vor dem Landgericht Hildesheim, wo er sich seit Januar wegen versuchten Totschlags verantworten muss, änderte sich an dieser Erzählung nichts. Dass man den 32-jährigen Stiefsohn blutüberströmt in einem Keller in der Stadt Peine gefunden hat? Damit habe er nichts zu tun. Auch wenn man ihn mit blutbefleckten Armen direkt neben dem leblosen Körper fand. „Es waren die Araber und Türken“, sagte der polnische Staatsangehörige.