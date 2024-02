Peine. Die Ärzte in Peine sind froh über die Entlastung. Es gibt aber auch Fälle, in denen die Krankschreibung telefonisch nicht funktioniert.

Die Krankschreibung eines Patienten nur durch einen Telefonanruf in der Praxis ist in der Corona-Pandemie eingeführt worden. Seit rund zwei Monaten ist das wieder möglich, um Arztpraxen in der Grippewelle zu entlasten. Wir haben nachgefragt, wie gut es in Stadt und Landkreis Peine funktioniert.