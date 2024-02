Peine. Die Lebenshilfe-Kita „Igel“ entsteht in der Südstadt. Am Montag starten die ersten Arbeiten an der Braunschweiger Straße.

Mit einigen Monaten Verzögerung starten am Montag, 12. Februar, die vorbereitenden Arbeiten am neuen Kita-Standort zwischen Braunschweiger und Liegnitzer Straße. Den Bau hatten die Stadt Peine sowie die Lebenshilfe Peine-Burgdorf (LHPB) bereits vor einem Jahr angekündigt.