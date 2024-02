Peine. Samstag stellen sich bei der Karrieremesse Arbeitgeber von der Polizei und dem Amtsgericht über die Lebenshilfe bis zum Klinikum vor.

Nicht spießig, sondern cool: Das will der Öffentliche Dienst, der händeringendFachkräfte und Auszubildende sucht, unter Beweis stellen bei seiner zweiten „Karrieremesse“ am Samstag (10. Februar) in Peine.