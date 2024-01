Vallstedt. Ingrid Jessusek gibt spannende Einblicke in die Welt der Fantasie: Was hinter und in Märchen steckt.

Ein ganz besonderer Abend erwartet die Besucher des Vallstedter Marktplatzes, der von Iris Splitt organisiert wird, im Gemeindehaus Vallstedt. Denn es geht bei der Veranstaltung um Märchen und deren Hintergründe. Dazu hat sich die Märchenerzählerin Ingrid Jessusek aus Salzgitter-Lichtenberg angekündigt.